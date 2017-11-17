Erzurum'da 7 bin 350 dekar alan suya kavuşacak

ERZURUM (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatıyla Tortum Büyükbahçe, Tortum Bağbaşı, Tortum Pehlivanlı ve Uzundere göleti sulamalarının kamulaştırma işlemlerine başlandığı bildirildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tortum Büyükbahçe, Tortum Bağbaşı, Tortum Pehlivanlı ve Uzundere göleti sulamalarının kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi maksadıyla gerekli kamu yararı kararının Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu tarafından imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bakan Eroğlu tarafından kamulaştırma yapılabilmesi için olur verilen Tortum Büyükbahçe ile 2 bin 770 dekar, Tortum Bağbaşı Göleti sulaması ile bin 790 dekar, Tortum Pehlivanlı Göleti sulaması ile bin 380 dekar ve Uzundere Göleti sulaması ile bin 410 dekar araziye su temin edilecek." ifadesine yer verildi.