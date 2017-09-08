ERZURUM (AA) - Sağlık Bakanlığınca, obezitenin önlenmesi ve hareketli yaşamın teşvik edilmesi amacıyla Erzurum'da 740 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

3 Temmuz Stadı'nda gerçekleşen dağıtım töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çeşitli aktiviteler gerçekleştirilen programda, öğrenciler halat çekme, çuval ve koşu yarışlarına katıldı. Hareket etmenin sağlık için önemine dikkati çekmek amacıyla Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin eşliğinde alanda bulunan öğrenci ve vatandaşlar egzersiz yaptı.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, buradaki konuşmasında, obeziteye karşı verilen mücadeleye değinerek, "Sağlıklı yaşam ve sağlıklı büyüme sloganımızla öğrencilerimize huzurlu ve başarılı bir eğitim öğretim yılı temenni ediyoruz." dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise "Günümüzün en büyük hastalığı olan obeziteye karşı Sağlık Bakanlığımızın verdiği mücadeleye hepimizin destek vermesi gerekiyor. Halkımızdan isteğimiz sağlıklı hayat sürmeleri için sağlıklı beslenmeleri." diye konuştu.

Halk Sağlığı Müdürü Mahmut Uçar da okullarda ve Kur'an kurslarında eğitim gören 740 öğrenciye bisiklet hediye edileceğini söyledi.

Uçar, "Çocukları fiziksel aktiviteye davet etmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sağlık Bakanımızın hediyeleri olan bu bisikletleri dağıtacağız. Bugün dağıtımını yapacağımız 740 bisiklet ile 2015-2016 ve 2017 yılları içinde Erzurum'da toplamda 5 bin 200 bisiklet kardeşimizle buluşacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrenciler, yeni bisikletleriyle tur attı.

Vali Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Mustafa Ilıcalı, İbrahim Aydemir ve Orhan Deligöz de bisikletle kısa bir gezinti yaptı.

Programa, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile çeşitli kurum ve kuruluşların yetkilileri de katıldı.



















