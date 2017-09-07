Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam caz festivali Lebogang Manyama 4. hafta maçları
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi
ALES'te köklü değişiklik
ALES'te köklü değişiklik
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hobisi ekmek kapısı oldu
Hobisi ekmek kapısı oldu
7 bin 700 metre kazıldı
Avnupa'nın en uzun tüneli olacak

"Erzurum'da ağaç olmayan alan bırakmayacağız"

- Vali Azizoğlu - "Erzurum, yüz ölçümü bakımından 25 bin kilometrelik alan ile Türkiye'nin 3’üncü kenti. Erzurum’da ağaçlandırmaya müsait, oldukça fazla boş alan var. Buraları ağaçlandırmak bizlerin birinci işi olacak. Erzurum'da ağaç olmayan alan bırakmayacağız"

ERZURUM (AA) - Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, "Erzurum, yüz ölçümü bakımından 25 bin kilometrelik alan ile Türkiye'nin 3’üncü kenti. Erzurum’da ağaçlandırmaya müsait, oldukça fazla boş alan var. Buraları ağaçlandırmak bizlerin birinci işi olacak. Erzurum'da ağaç olmayan alan bırakmayacağız." dedi.

Vali Azizoğlu başkanlığında Kongre Binası'nda kaymakamlar toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, kentte yapılacak çalışmalar ve projeler hakkında kurum amirleri ve kaymakamlardan bilgi alarak gündemi değerlendiren Azizoğlu, daha önceden kente 8 milyon fidanın dikilmesi yönünde ilgili kurum amirlerine talimat verdiğini hatırlattı.

Kente 2018'in sonunda kadar 20 milyon ağaç dikilmesi için kurum amirlerinden gerekli alt yapı çalışmalarını hızlandırmalarını isteyen Azizoğlu, Şenkaya ilçesinde çıkan orman yangını sonrası ağaçlandırma konusunda yer tespiti çalışması yapılması talimatını verdi.

- "Misliyle ağaç dikilecek"

Şenkaya'daki orman yangınında zarar gören ağaçların yerine yenilerinin dikileceğini vurgulayan Azizoğlu, "Yangınlarda hasar gören ormanların yerine misliyle ağaç dikilecek. Erzurum, yüz ölçümü bakımından 25 bin kilometrelik alan ile Türkiye'nin 3’üncü kenti. Erzurum’da ağaçlandırmaya müsait oldukça fazla boş alan var. Buraları ağaçlandırmak bizlerin birinci işi olacak. Erzurum'da ağaç olmayan alan bırakmayacağız." diye konuştu.

Toplantıda 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının yaklaşması sebebiyle ilgili kurum yöneticilerine okulların ihtiyaçlarının karşılanması ve yeni eğitim öğretim yılına hazır olunması talimatını da veren Azizoğlu, şunları ifade etti:

"Göreve geldiğimiz zaman bina olarak çok eksiğimiz vardı. Şimdi yeni yapılan okullarla eksiğin büyük bölümünü tamamlamış olduk. Böyle devam ederse, 2018 yılında tekli öğretim sistemine geçebiliriz. Çocuklarımız geleceğimizdir. Onların vatana millete hayırlı bir fert olması yönünde gerekli çabayı göstereceğiz. Okul önlerinde yavrularımızı kötü alışkanlıklara yönlendirmek isteyen art niyetli kişilere kesinlikle fırsat vermeyeceğiz. Bu konuda il ve ilçelerimizdeki kolluk kuvvetlerimiz her türlü tedbiri alacaktır."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
8 Milyon AğaçAğaç DikilmesiErzurumErzurum Valisi Seyfettin AzizoğluKaymakamlar Toplantısı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5