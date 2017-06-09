Erzurum'da bıçaklı kavga: 6 yaralı ERZURUM (AA) - Erzurum'da iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yakutiye ilçesi Sanayi Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi...

09 Haziran 2017 Cuma 03:16