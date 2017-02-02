Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar fide fidan farkı infaz koruma memuru Ömer Özgür Çetinoğlu
Robotlar Madrid'de görücüye çıktı
Robotlar görücüye çıktı
Kalıcı dövmelerinizden kurtulun
Dövmeleri kolayca sildirmek mümkün
Tüberküloza dirençli büyükbaş hayvan klonlandı
Çin'de hayvan klonlandı
Aşktan geriye kalanlar
Aşk dolu bir sergi
Türk yemeklerini ülkesine tanıtacak
Türk yemeklerini tanıtacak

Erzurum'da bir ev ve ahır kar altında kaldı

- Karayazı ilçesinde içerisinde 9 kişinin bulunduğu bir ev, kuvvetli yağış ve tipi nedeniyle kar altında kaldı - Ekipler, aile fertleri ile hayvanları kurtardı

Erzurum'da bir ev ve ahır kar altında kaldı

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Karayazı ilçesinde içerisinde 9 kişilik bir ailenin bulunduğu ev kar ve tipi nedeniyle kar altında kaldı. Ekipler, aile fertleri ile hayvanları kurtardı.

İki gündür devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçeye yaklaşık 11 kilometre uzaklıkta bulunan Karasu Mahallesi'nde Mehmet Nuri Güldes'e ait evde, gece yağan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 9 kişi mahsur kaldı.

Aynı aileye ait içerisinde 10 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırın da kar altında kalması nedeniyle hayvanlar da mahsur kaldı. Yine aynı aileye ait bir tandır da kar altında kaldı.

Durumun Kaymakamlığa bildirilmesi üzerine Karayazı Belediye Başkan Vekili Kamil Aksoy'un da talimatıyla ekipler, aile ve hayvanları kar altından kurtardı.

Aile geçici olarak bir akrabalarına yerleştirildikten sonra evleri temizlenen aile tekrar evlerine yerleşti.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
AhırErzurumEv Kar KalldıKarayazı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.