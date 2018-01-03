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Erzurum'da bir kişi otel odasında ölü bulundu

ERZURUM (AA) - Erzurum'da bir kişi otel odasında ölü bulundu.Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi'ndeki bir otelde kalan 53 yaşındaki Birol Çimen'den haber alamayan otel çalışanları odaya girdi.Çimen'in yerde hareketsiz halde yattığını...

Erzurum'da bir kişi otel odasında ölü bulundu

ERZURUM (AA) - Erzurum'da bir kişi otel odasında ölü bulundu.

Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi'ndeki bir otelde kalan 53 yaşındaki Birol Çimen'den haber alamayan otel çalışanları odaya girdi.

Çimen'in yerde hareketsiz halde yattığını gören görevliler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık görevlilerince yapılan muayenede, Birol Çimen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği belirtilen Çimen'in cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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ErzurumKalp KriziOtelÖlüm
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