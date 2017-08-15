Erzurum'da eski polislerin

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Hınıs ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanması içinde yer aldıkları ve örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları iddia edilen 7 eski polis memurunun "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tamamı tutuklu olan sanıklardan Ahmet Sapancı, Oğuzhan Güngör, Ömer Kutlu ile sanık avukatları salonda hazır bulundu.

Diğer sanıklardan Mehmet Durbaba Kırşehir E Tipi Ceza İnfaz Kurumu, Serdar Anamurluoğlu Silifke M Tipi Cezainfaz Kurumu, Kadir Yaylagül Ağrı Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı. Afyon E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan sanık İbrahim Çobanbay ise SEGBİS'ten bağlantı sağlanamadığı için duruşmaya katılamadı.

Duruşmada, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıklar Çobanbay, Yaylagül, Durbaba ve Anamurluoğlu hakkında gönderilen, "ByLock" mesajlaşma içeriklerine dair tutanaklar dava dosyasına eklendi.

Sanık Kutlu, yaptığı savunmada, sadece bir kısım dijital tespitlere dayalı olarak tutuklu yargılandığını öne sürerek, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesini talep etti.

Bazı sanıkların avukatı Halit Çelik de kaçma şüphesi bulunmayan ve sabit ikametgahı olan müvekkillerinin tutuklu kalmaları için gerekli hiçbir maddi sebep kalmadığını, tüm delillerin de toplandığını savunarak, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti ise sanıklardan Sapancı, Kutlu ve Güngör hakkında "ByLock" programının içeriğine dair herhangi bir tespit veya belgenin mevcut olup olmadığının bildirilmesi için Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine yazı yazılmasına, sanıkların da tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tamamı FETÖ/PDY'nin toplantılarına katılan ve eski polis olan 7 sanıktan İbrahim Çobanbay, Kadir Yaylagül, Mehmet Durbaba ile Serdar Anamurluoğlu'nun örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı anlatılıyor.

Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli olan sanıkların FETÖ/PDY'nin polis yapılanmasına dahil oldukları aktarılan iddianamede, sanıkların polis grubu toplantılarına katıldıkları, himmet verdikleri ifade ediliyor.

İddianamede, sanıklardan Ahmet Sapancı, Oğuzhan Güngör, Memet Durbaba ve Ömer Kutlu'nun örgütten aldıkları talimatlar doğrultusunda Bank Asya hesaplarına para yatırdıkları, Oğuzhan Güngör ve Ömer Kutlu'nun ise Kimse Yok Mu Derneğine para aktardıkları yer alıyor.

İddianamede, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.