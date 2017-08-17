Erzurum'da eski zabıt katibinin FETÖ davası

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) istihbarat ağı olarak tabir edilen "5A" grubunda olduğu ve gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen eski zabıt katibi Muhammet Akçelik'in yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Akçelik ile avukatı katıldı.

Sanık Akçelik, savunmasında kasıtlı bir suçunun olmadığını öne sürerek, "Benim ne bir para transferim ne de kamu malına zarar vermişliğim vardır. Herhangi bir örgüt üyeliğim söz konusu değildir. Hiçbir şekilde terörist değilim. Geçmişim tamamen temiz, trafik cezası dahi almamış bir kişiyim. ByLock programının tespitinin ise bir komplo olduğunu düşünüyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatı Harun Işık da müvekkili hakkında açık suç şüphesini belirten bir delilin bulunmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tahliye talebini reddederek eksik evrakların tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianame

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Muhammet Akçelik'in Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında örgüt içerisinde istihbarat ağı olarak tabir edilen "5A" grubunda yer aldığı ve gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğunun tespit edildiği aktarılıyor.

İddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cazalandırılması talep ediliyor.