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Erzurum'da FETÖ hakkında 10. dava

- Kentte FETÖ/PDY'nin darbe girişiminin ardından başlatılan çok sayıda soruşturmanın ardından şu ana kadar örgüt ile irtibatlı oldukları iddia edilen sanıklara yönelik 10 dava açıldı - Soruşturmalar sonucu açılan en son davanın iddianamesinde, Asya Katılım Bankasına düzenli olarak para yatırdığı ve örgütle bağlantılı sendikaya üye olduğu iddia edilen eski bir öğretmenin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi

Erzurum'da FETÖ hakkında 10. dava

ERZURUM (AA) - Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında örgüt ile irtibatlı oldukları iddia edilen sanıklara yönelik 10. dava açıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin darbe girişiminin ardından örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgütle ilişkili olanların tespit edilerek haklarında yasal işlem yapılması amacıyla başlatılan soruşturmalardan şu ana kadar 10'u tamamlandı.

Kentte en son dava ise örgütün finans kaynağı olan Asya Katılım Bankasına düzenli olarak para yatırdığı ve örgütle bağlantılı sendikaya üye olduğu öne sürülen eski öğretmen Muhammed Lütfi Bayrak'a açıldı.

Bayrak hakkındaki davanın iddianamesinde, örgütün genel yapısı, amacı ve yapılanması hakkında bilgiler aktarıldı.

İddianamede, örgüt ile irtibatlı olduğu öne sürülen ve meslekten ihraç edilen öğretmen Bayrak'ın 17-25 Aralık'tan sonraki süreçte örgüte ait çok sayıda yasaklı materyali ve belgeleri ikametinde bulundurduğu, örgütün finans kaynağı olan Asya Katılım Bankasına düzenli olarak para transferi yaptığı anlatıldı.

Bayrak'ın örgüt ile ilişkili kişilerle sık sık görüşmeler yaptığı belirtilen iddianamede, sanığın örgütle ilişkili Aktif Eğitim Sendikası üyesi olduğu kaydedildi.

İddianamede, savunması alınan Bayrak'ın hakkındaki suçlamaları reddederek, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ya da örgüt ile hiçbir irtibatının bulunmadığını savunduğu belirtildi.

Dosya kapsamına göre değerlendirildiğinde sanığın örgüt üyesi olduğunun anlaşıldığı aktarılan iddianamede, Bayrak'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Bayrak'ın yargılanmasına yarın Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Kentte, Bayrak hakkında açılan bu dava ile FETÖ/PDY'nin darbe girişiminin ardından bu örgütle irtibatlı oldukları öne sürülen kişilere yönelik 10. dava açılmış oldu.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinin baktığı bu davalardan biri karara bağlanırken diğerlerinden 6'sının yargılama aşaması devam ediyor.

Diğer davaların görülmesine ise gelecek günlerde aynı mahkemede başlanacak.

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DavaErzurumFetöIddianameMuhammed Lütfi Bayrak
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