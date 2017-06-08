Erzurum'da FETÖ'nün

ERZURUM (AA) - Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) bölgedeki adliye ile cezaevi yapılanmasından sorumlu olduğu iddia edilen eski öğretmen Hakan Bircan, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Ordu E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan sanık Bircan'ın avukatı Gündüz Güneş ile tanıklar katıldı.

Duruşmada "tanık" olarak ifade veren Y.A, 2013 yılında örgütün adliye yapılanmasının sohbetlerine gittiğini belirterek, daha sonra cezaevi grubundaki kişilere sohbet vermekle görevlendirildiğini söyledi.

İlk dönemde toparlama ve organizasyon işlerinden sorumlu olduğunu anlatan Y.A, "Daha sonra bu sohbetleri vermeye başladım. Sanık Hakan Bircan'ı iki kez gördüm. İsmini 'Halit' olarak biliyordum. Gerçek adını cumhuriyet savcılığında öğrendim." diye konuştu.

Y.A, sanığı sohbet verirken tanıdığını aktararak, Bircan'ın sohbet veren kişilerin bir araya geldiği toplantı sonunda herkesle birebir görüştüğünü kaydetti.

- Oğlumun adıyla çağrılacağımı söyledi

Kendisinin de bu sırada Bircan ile birebir görüştüğünü anlatan Y.A, şu ifadeleri kullandı:

"Benimle yaptığı mülakatta kişisel ve sosyal duruma ilişkin bilgiler aldı. Görüşmenin sonunda benim bundan sonra oğlumun adı 'Yunus' ile anılıp çağrılacağımı söyledi. Cezaevi ve adliye yapılanmasından sorumlu en üst düzey kişi olarak cemaat içinde yer alıyordu. Daha doğrusu biz öyle biliyoruz. Kendisinden örgütsel manada doğrudan bir talimat almadım, aramızda başka sorumlu kişiler bulunuyordu."

- Söylenenleri yapınca örgütün istihbaratçısı oldu

Tanık A.Y. de sanık Bircan'ı "Halit" ismiyle, örgütün adliye veya cezaevi yapılanmasından sorumlu üst düzey yönetici olarak tanıdığını dile getirdi.

Bircan'ın verdiği sohbetlere katıldığını ifade eden A.Y, "Kendisinden doğrudan emir ve talimat almadım. Sanık ve ondan daha üst düzey olduğunu düşündüğüm, kod adı 'Mustafa' olan kişi, bizi mülakata tabi tuttu. 'Biz ne söylersek yapar mısınız?' şeklinde sorular oldu. Biz de olumlu yanıt verince beni ve arkadaşım Erkan'ı '5A' tabir edilen gruba aldılar. Bu grup, istihbarattan sorumluydu. Çalıştığımız birimden bilgi topluyor ve üst cemaat sorumlularına iletiyorduk." beyanında bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianamede, FETÖ/PDY üyesi olduğu, örgütün sözde Doğu Anadolu Bölgesi adliye ve ceza infaz koruma personeli sorumlularının en üst yöneticisi konumunda bulunduğu, Bank Asya'da hesabı olduğu, örgütle ilişkili okul ve kurumlarda çalıştığı belirtilen Hakan Bircan'ın, "silahlı terör örgütü yöneticiliği"nden 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi isteniyor.