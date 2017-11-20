Erzurum'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 8 yaralı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da hasta taşıyan ambulansın kamyonla çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Iğdır'dan aldığı hastayı Erzurum'a getiren Ersel Yeşil yönetimindeki 76 AG 396 plakalı ambulans, Erzurum-Ağrı karayolu Pasinler ilçesi girişinde kavşakta manevra yapan Kuddüs Yanık'ın kullandığı 25 HA 784 plakalı kamyonla çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan ambulans, yol kenarında park halindeki Pasinler Belediyesine ait traktörün römorkuna arkadan çarptı.
Kazada sürücüler, ambulanstaki 2 sağlık görevlisi, hasta ve yakını ile traktörün yakınında bekledikleri sırada savrulan römorkun vurduğu 2 belediye işçisi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma ile Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma hastanelerine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunmayan yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.