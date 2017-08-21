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Erzurum'da hayvan pazarında bayram öncesi yoğunluk

- Türkiye'nin büyükbaş yetiştiriciliğinde önde gelen illerinden Erzurum'daki hayvan pazarında, Kurban Bayramı öncesi hareketlilik yaşanıyor

Erzurum'da hayvan pazarında bayram öncesi yoğunluk

ERZURUM (AA) - Türkiye'nin büyükbaş yetiştiriciliğinde önde gelen illerinden Erzurum'da, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor.

Erzurum'da besiciler, yıl boyunca zahmetle yetiştirdikleri hayvanlarını, Aziziye ilçesindeki canlı hayvan pazarına getirdi. Pazarda satışa sunulan kurbanlıkları almak isteyen vatandaşlar ile hayvan sahipleri, sıkı pazarlığa giriyor.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Osman Akar, AA muhabirine, Erzurum'un hayvancılıkta önemli potansiyelinin olduğunu söyledi.

Çiftçinin bir yıllık emeğinin karşılığını kurbanlık satışıyla alacağını anlatan Akar, "Kurban Bayramı geliyor. Dolayısıyla birçok hayvanın kesiminin ve satışının yapılacağı Erzurum'da kurban hareketliliği yaşanıyor. Bu kadar hareketliliğin olduğu bir ilde biz de kurum olarak yoğun şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz ve tedbirlerimizi alıyoruz." dedi.

Besici Şerafettin Ağırbaş ise pazarda 120 hayvanından 80'ini sattığını belirterek, "Fiyatlar çok uygun. Düveleri 4 bin ya da 4 bin 230 liraya satıyoruz. Tosunlar ise canlı kilo fiyatı 18 ila 18,5 lira arasında gidiyor. İnşallah hepsini satarız. Hayvanlar 3 ay yaylada kaldı, sonra içeri aldık. 15-20 gündür içeride bakıyoruz. Bunlar otlak ve yayla malıdır." ifadelerini kullandı.

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