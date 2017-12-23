Erzurum'da kadına darp iddiası

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Yakutiye ilçesinde caddede yürüyen kadına çarparak ardından darbettiği ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Sadettin K, karşı yönden gelen Sevilay Kılıç'a çarptı.

Sadettin K, kendisine tepki gösterip arkasından gelen Kılıç'ı yumruklayarak yere düşürdükten sonra bir süre darbetti.

Bazı vatandaşlar, Sadettin K'nin kadını darbetmesini engellemeye çalıştı.

Asayiş Şubesi ekipleri, olayın ardından kaçan zanlıyı kısa süre sonra yakaladı.

Gözaltına alınan ve zihinsel engelli olduğu öne sürülen Sadettin K, sağlık kontrolünden geçirildi.

Sağlık ekipleri, uğradığı saldırı sonucu yüzünden yaralanan Kılıç'a ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Daha sonra Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edilen Kılıç, ifadesi alınmak üzere Gürcükapı Polis Merkezine götürüldü.

Bu arada, olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.







