Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ÖSYM KKTC Subaru XV
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef
Mandalinalı sütlaç yaptı
Mandalinalı sütlaç yaptı
Doğalgaz rekabeti artıyor
Doğalgaz rekabeti artıyor
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
Girişimciye destekte rakipsiz
Girişimciye destekte rakipsiz

Erzurum'da kadına darp iddiası

- Yakutiye ilçesinde zihinsel engelli olduğu öne sürülen kişi, bir kadını darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı - Darp, güvenlik kamerasınca kaydedildi

Erzurum'da kadına darp iddiası

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Yakutiye ilçesinde caddede yürüyen kadına çarparak ardından darbettiği ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Sadettin K, karşı yönden gelen Sevilay Kılıç'a çarptı.

Sadettin K, kendisine tepki gösterip arkasından gelen Kılıç'ı yumruklayarak yere düşürdükten sonra bir süre darbetti.

Bazı vatandaşlar, Sadettin K'nin kadını darbetmesini engellemeye çalıştı.

Asayiş Şubesi ekipleri, olayın ardından kaçan zanlıyı kısa süre sonra yakaladı.

Gözaltına alınan ve zihinsel engelli olduğu öne sürülen Sadettin K, sağlık kontrolünden geçirildi.

Sağlık ekipleri, uğradığı saldırı sonucu yüzünden yaralanan Kılıç'a ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Daha sonra Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edilen Kılıç, ifadesi alınmak üzere Gürcükapı Polis Merkezine götürüldü.

Bu arada, olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DarpErzurumGözaltıKadın
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5