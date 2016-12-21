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Erzurum'da karbonmonoksitten zehirlenen çift öldü

- Çiftin gazdan etkilenen kızları, hastanede tedavi altına alındı

Erzurum'da karbonmonoksitten zehirlenen çift öldü

ERZURUM (AA) - Erzurum'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift öldü, kızları hastaneye kaldırıldı.

Rabia Ana Mahallesi Raif Efendi Sokak'taki 2 katlı evde oturan Ali Rıza (91) ve eşi Türkan Kul'dan (84) haber alamayan Antalya'daki çocukları, durumu Erzurum'daki yakınlarına bildirdi.

Bunun üzerine eve giden çiftin damadı Muğdat Sırmacı, kapısını kırarak girdiği evde kayınpederi, kayınvalidesi ve baldızı Şükran Kul'u (48) yerde hareketsiz halde buldu.

Sırmacı'nın haber vermesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ve polis ekiplerince yapılan incelemede, Ali Rıza ve eşi Türkan Kul'un, kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Ambulansla Atatürk Üniversitesi Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şükran Kul'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yaşlı çiftin cenazeleri, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Damat Muğdat Sırmacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, zili çaldığını ama kapıyı açan olmadığını belirterek, "Bunun üzerine ben de kapıyı kırarak içeri girdim. Üçü de yerde yatıyordu. Zehirlenen baldızımı hastaneye gönderdik. İkisine zaten dokunmadık." diye konuştu.

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