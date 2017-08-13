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Erzurum'da kargo şirketinin deposunda yangın

- Bir kargo şirketinin deposunda çıkan ve büyük çapta hasara yol açan yangında biri itfaiye eri 4 kişi dumandan etkilendi

Erzurum'da kargo şirketinin deposunda yangın

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, bir kargo şirketinin deposunda çıkan ve büyük çapta hasara yol açan yangında biri itfaiye eri dört kişi dumandan etkilendi.

Erzurum havalimanı yolundaki bir kargo şirketinin deposunda, henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın içerideki eşyanın tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü.

Şirket çalışanlarının durumu bildirmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Depoya gelen itfaiye görevlileri öncelikle şirket çalışanlarının desteğiyle içeride bulunan kargo şirketine ait kamyonları dışarı çıkardı.

İtfaiye görevlileri ile şirket çalışanları daha sonra yanan alana ulaşmak için deponun çevresindeki sacla kaplanan bölümü iş makinesiyle yıkıp yangına müdahale edebildi.

Yaklaşık 2 saatlik yoğun çabayla söndürülen yangında, büyük çapta hasar oluştu.

Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen üç şirket çalışanı ile bir itfaiye görevlisi fenalık geçirdi.

Bu kişilere, olay yerinde bekletilen ambulanstaki sağlık görevlilerince ayakta müdahale edildi.

Olay sebebiyle polis ve jandarma ekipleri de çevrede önlem aldı.

Yangın, AA ekibi tarafından drone ile havadan görüntülendi.


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ErzurumİtfaiyeKargo şirketiYangın
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