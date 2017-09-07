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Erzurum'da orman yangını

- Şenkaya ilçesindeki ormanlık alanlarda çıkan yangınları söndürme çalışmaları sürüyor - Şenkaya Belediye Başkan Yardımcısı Bedir: - "Yeşildemet, Yazılı ve Sarıkayalar Mahalleleri arasındaki yaklaşık 3-4 kilometre, Çamlıalan ile Kayalısu Mahallesi arasındaki 2-3 kilometrelik alanda orman yangını devam ediyor. Yangın giderek büyüyor"

Erzurum'da orman yangını

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Şenkaya ilçesindeki çeşitli mahallelerdeki ormanlık alanlarda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yeşildemet, Yazılı, Sarıkayalar, Çamlıalan ve Kayalısu mahallelerindeki ormanlık alanlarda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Arazinin engebeli ve havanın da rüzgarlı olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü.

Söndürme çalışmalarına ilçedeki ekiplerin yanı sıra Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve Gümüşhane'den gelen itfaiye görevlileri de katıldı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Şenkaya Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Bedir, AA muhabirine ilçenin çeşitli bölgelerinde orman yangınları olduğunu söyledi.

Orman yangınlarını kontrol altına almak için bütün ekiplerin seferber olduğunu aktaran Bedir, "Yeşildemet, Yazılı ve Sarıkayalar mahalleleri arasındaki yaklaşık 3-4 kilometre, Çamlıalan ile Kayalısu mahallesi arasındaki 2-3 kilometrelik alanda ise orman yangını devam ediyor. Yangın giderek büyüyor. Ayrı noktalarda çıkan yangını kontrol altına almak için ekipler seferber oldu. Şiddetli fırtına yüzünden ekipler zaman zaman zor anlar yaşıyor." ifadesini kullandı.

Bedir, ayrıca ilçenin Köşk Mahallesi ile Şirankes mevkisinde sabah saatlerinde çıkan orman yangının da kontrol altına alındığını kaydetti.

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