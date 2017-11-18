Erzurum'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Narman ilçesinde otomobilin, motosiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Oltu ilçesi istikametine giden E.Ö'nün kullandığı 25 FS 005 plakalı otomobil, Narman ilçesi yakınlarında aynı yönde seyir halindeki motosiklete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile motosikletten fırlayan ve kaskları olmadığı ileri sürülen sürücü M. N. ile arkadaşı E.A. ağır yaralandı.

Narman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.N. yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hastanede tedavi altına alınan E.A'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü E.Ö. gözaltına alındı.