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Erzurum'da özel halk otobüsü devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da özel halk otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Metin Akın yönetimindeki 25 BB 552 plakalı Erzurum-Pasinler seferi yapan özel halk otobüsü, Pasinler karayolunun Paşapınarı mevkisinde devrildi....

Erzurum'da özel halk otobüsü devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da özel halk otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Metin Akın yönetimindeki 25 BB 552 plakalı Erzurum-Pasinler seferi yapan özel halk otobüsü, Pasinler karayolunun Paşapınarı mevkisinde devrildi. Kazada sürücü Akın ile 15 yolcu yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların otobüste yaralılar olduğunu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Erzurum Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve vatandaşlarca otobüsten çıkartılan yaralılardan Ergün Özkan'ın olay yerinde öldüğü anlaşıldı.

Sürücü Akın'ın da yer aldığı diğer 15 yaralı ise Bölge Eğitim Araştırma ile Yakutiye Araştırma Hastanelerine kaldırıldı.

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