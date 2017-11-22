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Erzurum'da özel halk otobüsü devrildi: 20 yaralı

- İlk belirlemelere göre 2'si ağır 20 kişi yaralandı

Erzurum'da özel halk otobüsü devrildi: 20 yaralı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, özel halk otobüsünün kar yağışı nedeniyle devrilmesi sonucu 2'si ağır 20 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erzurum-Çat karayolu Yağmurcuk Mahallesi mevkisinde Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait özel halk otobüsü kar yağışı nedeniyle devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 2'si polis ve 2'i ağır olmak üzere 20 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazayı hafif atlatan bazı yaralıların da yoldan geçen araçlarla hastanelere götürüldüğü öğrenildi.

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Erzurumözel Halk OtobüsüTrafik Kazası
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