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Erzurum'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yakutiye ilçesinin Güzelova Mahallesi mevkisinden Erzurum merkeze seyir halindeki Ebutalip...

Erzurum'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yakutiye ilçesinin Güzelova Mahallesi mevkisinden Erzurum merkeze seyir halindeki Ebutalip Kaftanoğlu idaresindeki 25 NA 817 plakalı otomobil, yoğun sis nedeniyle aynı yöne giden İbrahim A'nın kullandığı 34 T 9010 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kaza anında hayatını kaybeden ve otomobilde sıkışan sürücü Kaftanoğlu'nun cesedi ile ağır yaralanan oğlu Ali Kaftanoğlu, itfaiye, jandarma ve 112 acil servis ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Ali Kaftanoğlu ile hafif yaralanan tır sürücüsü İbrahim A, 112 acil servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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ErzurumTrafik Kazası 1 ölü 2 Yaralı
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