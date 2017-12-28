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Erzurum'da trafik kazası: 2 yaralı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Palandöken ilçesi Gazino Kavşağı'ndan Yıldızkent semtine doğru giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 24 FU 767 plakalı otomobil, virajı...

Erzurum'da trafik kazası: 2 yaralı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Palandöken ilçesi Gazino Kavşağı'ndan Yıldızkent semtine doğru giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 24 FU 767 plakalı otomobil, virajı alamayınca takla atarak devrildi.

Kazada, sürücü ve otomobildeki Polat Gencer yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar ve polis ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Gencer, 112 Acil Servis ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Palandöken Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Gencer'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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2 YaralıErzurumTrafik Kazası
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