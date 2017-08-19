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Erzurum'da trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı

- Tortum'da, Gürcistan plakalı tırın, yol kenarında bekleyen aynı aileden 5 kişiye çarparak şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Erzurum'da trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Tortum ilçesinde kontrolden çıkan tırın yol kenarında bekleyen yayalara çarptıktan sonra devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Oltu ilçesinden Erzurum istikametine gitmekte olan, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 8302 A6F Gürcistan plakalı tır, Tortum ilçesi Aksu Mahallesi yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında bekleyen aynı aileden 5 kişiye çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Kazada, tır şoförü ve Burcu (15) ile Sedanur Güler (17) kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti.

İki kardeşin cenazesi, Tortum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ters dönen tırın altında kalan şoförün çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Yaralanan Murat ve Gülay Güler, kent merkezindeki Palandöken Devlet Hastanesinde, durumu ağır olan diğer yaralı Binnaz Güler de ambulans helikopterle getirildiği Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Güler ailesinin, bir yakınlarının cenazesine katılmak için Aksu Mahallesine gittikleri öğrenildi.




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ErzurumÖlümTrafik Kazası
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