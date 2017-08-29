Erzurum'da uyuşturucu operasyonları

ERZURUM (AA) - Erzurum'da düzenlenen iki ayrı operasyonda bir miktar uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi "güven timleri" tarafından Mumcu Caddesi'nde, durumundan şüphelenilen A.İ. ve Y.E'nin yapılan üst aramasında 1 kilo 83 gram esrar ile 88 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan A.İ. tutuklandı, Y.E. ise serbest bırakıldı.

Güvenlik timlerince şehirler arası otobüs terminalinde yolcu K.U'nun çantasında ise 1 kilo 311 gram esrar ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.