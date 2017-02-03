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Erzurum'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

- Erzurum ve Diyarbakır'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı

Erzurum'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

ERZURUM (AA) - Erzurum ve Diyarbakır'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik salı günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemlerini tamamladı.

Palandöken Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Erzurum Adliyesi'ne çıkarıldı.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan 6'sı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Diğer zanlı ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ErzurumTutuklamaUyuşturucu
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