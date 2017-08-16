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Erzurum'da yarın da sağanak bekleniyor

- Kentte bugün etkili olan sağanak yarın akşam saatlerine kadar devam edeceği tahmininde bulunuldu

Erzurum'da yarın da sağanak bekleniyor

ERZURUM (AA) - Erzurum'da bugün etkili olan sağanağın yarın akşam saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinin uyarısına göre, il genelinde akşam saatleri ile yarın saat 20.00'ye kadar kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile yer yer dolu beklendiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli davranması istendi.

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