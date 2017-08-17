Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adalet Bakanı Abdulhamit Gül fesh Danışmanlar Konseyini
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı

Erzurum'daki "adliye abisi"nin FETÖ davası

- FETÖ/PDY'nin Erzurum'daki adliye yapılanmasında yönetici pozisyonunda bulunduğu iddia adilen sanık Karadaş'ın yargılanmasına devam edildi

Erzurum'daki

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında örgütünün Adliye yapılanmasında yönetici pozisyonunda bulunduğu, ByLock kullanıcısı olduğu ve örgüt sohbetlerinde abilik yaptığı iddiasıyla sanık Furkan Karadaş'ın "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık avukatı Emre Karakaya hazır bulunurken, Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olan Furkan Karadaş da Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

Sanık avukatı Karakaya, yaptığı savunmada, müvekkilinin tutukluluk süresinin 8 ayı geçtiğini, bunun artık bir infaza dönüştüğünü ileri sürerek, sanığın yargılama sırasındaki fiili durumu ve soruşturma aşamasındaki etkin pişmanlık durumu da göz önüne alınarak tahliyesini talep etti.

Sanık Karadaş da bildiklerini duruşmalarda samimiyetle anlattığını dile getirerek, "Bu örgüt ile ilgili MGK kararı 2016 yılı mayıs ayında ele alınmıştır. Oysaki ben 10 ay önce Malatya'ya taşındım ve yaklaşık 2 yıl kaldığım bu şehirde söz konusu örgütle bir kez dahi iletişim seviyesinde temasım, görüşmüşlüğüm veya doğrudan bir bağlantım bulunmamıştır. Hakkımda bununla ilgili bir soruşturma yapılmamıştır. Bu durum da savunmalarımı göstermektedir." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatının tahliye taleplerinin reddi ile eksik evrakların tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianame

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Furkan Karadaş, hakkında hazırlanan iddianamede, "sanığın Adliye yapılanmasında yönetici pozisyonunda bulunduğu, ByLock kullanıcısı olduğu ve örgüt sohbetlerinde abilik yaptığı" iddia ediliyor.

Bu kapsamda sanığın, "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ErzurumFetöSözde Adliye Abisi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5