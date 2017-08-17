Erzurum'daki

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında örgütünün Adliye yapılanmasında yönetici pozisyonunda bulunduğu, ByLock kullanıcısı olduğu ve örgüt sohbetlerinde abilik yaptığı iddiasıyla sanık Furkan Karadaş'ın "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık avukatı Emre Karakaya hazır bulunurken, Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olan Furkan Karadaş da Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

Sanık avukatı Karakaya, yaptığı savunmada, müvekkilinin tutukluluk süresinin 8 ayı geçtiğini, bunun artık bir infaza dönüştüğünü ileri sürerek, sanığın yargılama sırasındaki fiili durumu ve soruşturma aşamasındaki etkin pişmanlık durumu da göz önüne alınarak tahliyesini talep etti.

Sanık Karadaş da bildiklerini duruşmalarda samimiyetle anlattığını dile getirerek, "Bu örgüt ile ilgili MGK kararı 2016 yılı mayıs ayında ele alınmıştır. Oysaki ben 10 ay önce Malatya'ya taşındım ve yaklaşık 2 yıl kaldığım bu şehirde söz konusu örgütle bir kez dahi iletişim seviyesinde temasım, görüşmüşlüğüm veya doğrudan bir bağlantım bulunmamıştır. Hakkımda bununla ilgili bir soruşturma yapılmamıştır. Bu durum da savunmalarımı göstermektedir." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatının tahliye taleplerinin reddi ile eksik evrakların tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianame

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Furkan Karadaş, hakkında hazırlanan iddianamede, "sanığın Adliye yapılanmasında yönetici pozisyonunda bulunduğu, ByLock kullanıcısı olduğu ve örgüt sohbetlerinde abilik yaptığı" iddia ediliyor.

Bu kapsamda sanığın, "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.