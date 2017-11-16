Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Pelin Yenigün Dilek Tamur Goudarzi-Pour hakkı eren Ufuk Özdemir Selahattin Demirtaş
Rekorlar borsaya çekti
Rekorlar borsaya çekti
Hedef Asya-Pasifik pazarı
Hedef Asya-Pasifik pazarı
Yılın transferini yaptı
İşte yılın transferi
İş bulamayınca patron oldu
İş bulamadı patron oldu
SANTEK sona erdi
SANTEK sona erdi

Erzurum'daki "FETÖ" davasında karar

- FETÖ/PDY'ye ait eğitim kurumlarına hizmet veren şirketin yetkililerinden olduğu öne sürülen sanık, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Erzurum'daki

ERZURUM (AA) - Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, örgüte ait okul ve yurda hizmet veren şirketin yetkililerinden olduğu öne sürülen sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Suat Demirel ile avukatı Muharrem Akçay katıldı.

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına giren rapora göre, sanığın ByLock'a 120 kez giriş kaydı bulunduğunun tespit edildiğini belirtti.

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, ByLock kullanıcısı olması, örgütle bağlantılı Bank Asya'da 3 farklı hesabının bulunması ve deliller doğrultusunda sanığın silahlı terör örgütü üyeliğinden cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sanık avukatı Akçay ise esas hakkındaki mütalaaya katılmadığını belirterek, müvekkili aleyhine dosyada yeterli delil bulunmadığını öne sürdü.

Raporda müvekkilinin ByLock'a 120 kez girdiğinin tespit edildiğinin anlatıldığını kaydeden Akçay, "Demirel'in kiminle, ne şekilde, nasıl konuştuğu tespit edilememiştir, içeriği belirtilmemiştir. Müvekkilimin beraatini talep ediyorum." dedi.

Son sözü sorulan sanık Demirel de "Ailevi sıkıntılar yaşıyorum. İşimin dışında hiçbir işle uğraşmadım. Herhangi bir program kullanmadım. Tahliyemi talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl hapse çarptırdığı sanığın cezasını, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında artırıma giderek 7 yıl 6 aya çıkardı.

Sanığın sabıkasız oluşu dolayısıyla cezada indirime giden heyet, sanık Demirel'i 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ErzurumFetöKarar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5