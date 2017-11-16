Erzurum'daki

ERZURUM (AA) - Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, örgüte ait okul ve yurda hizmet veren şirketin yetkililerinden olduğu öne sürülen sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Suat Demirel ile avukatı Muharrem Akçay katıldı.

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına giren rapora göre, sanığın ByLock'a 120 kez giriş kaydı bulunduğunun tespit edildiğini belirtti.

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, ByLock kullanıcısı olması, örgütle bağlantılı Bank Asya'da 3 farklı hesabının bulunması ve deliller doğrultusunda sanığın silahlı terör örgütü üyeliğinden cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sanık avukatı Akçay ise esas hakkındaki mütalaaya katılmadığını belirterek, müvekkili aleyhine dosyada yeterli delil bulunmadığını öne sürdü.

Raporda müvekkilinin ByLock'a 120 kez girdiğinin tespit edildiğinin anlatıldığını kaydeden Akçay, "Demirel'in kiminle, ne şekilde, nasıl konuştuğu tespit edilememiştir, içeriği belirtilmemiştir. Müvekkilimin beraatini talep ediyorum." dedi.

Son sözü sorulan sanık Demirel de "Ailevi sıkıntılar yaşıyorum. İşimin dışında hiçbir işle uğraşmadım. Herhangi bir program kullanmadım. Tahliyemi talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl hapse çarptırdığı sanığın cezasını, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında artırıma giderek 7 yıl 6 aya çıkardı.

Sanığın sabıkasız oluşu dolayısıyla cezada indirime giden heyet, sanık Demirel'i 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.