Erzurum'daki

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, maket üzerinden satışa sunduğu konutları inşa edip hak sahiplerine teslim etmeyerek "nitelikli dolandırıcılık" yaptığı iddiasıyla yargılanan ve 386 yıl 11 ay hapse mahkum edilen iş adamı Ahmet Metin Karadayı tutuklandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde gözaltına alınan Karadayı, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesine ifade verdi.

İfadesinde vatandaşların mağduriyetlerini gidermeye çalıştığını iddia eden Ahmet Metin Karadayı, "Hapse girdiğim takdirde bu neticeleri giderebilmem imkansızdır. Bu hususu dikkatinize sunmak istiyorum." dedi.

Savcı, Karadayı'nın 386 yıl 11 ay hapse mahkum edildiğini hatırlatarak, tutuklanması yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti, mağdur sayısının çokluğu ve ceza miktarının da yüksekliğini gerekçe göstererek, iş adamı Karadayı'nın tutuklanmasına karar verdi.

Ahmet Metin Karadayı, 15 Aralık'ta Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada 386 yıl 11 ay hapis cezası almış, ancak tutuklanmamıştı.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Karadayı Konut Yapı Mimarlık Mühendislik İnşaat Taahhüt firmasının sahibi ve yönetim kurulu başkanı Ahmet Metin Karadayı'nın, Erzurum'un Palandöken ilçesi sınırları içinde, bir kısmını Erzurum Büyükşehir Belediyesinden ihale yoluyla aldığı, bir kısmını da konut karşılığı müştekilerden topladığı parseller üzerinde hazırladığı konut projesini yapmayarak, para ya da arsa karşılığı satış yaptığı 346 kişiyi dolandırdığı öne sürülüyordu.

Bu sebeple hakkında açılan davalar birleştirilen iş adamı Karadayı'nın, her bir müşteki için ayrı ayrı 2 yıldan 7 yıla kadar olmak üzere toplam 692 yıldan 2 bin 422 yıla kadar hapsi isteniyordu.