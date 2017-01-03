Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2017 ekonomi yılı olsun
2017 ekonomi yılı olsun
En tecrübeli isim o otele genel müdür oldu
En tecrübeli isim o otelin...
PR'ın Startup'ı olmak için yola çıktı
PR'ın Startup'ı olmak için yola...
Çok sayıda baraj, gölet ve sulama tesisini bitirdik
Çok sayıda baraj ve göleti...
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı

Erzurum'daki "nitelikli dolandırıcılık" davası

- "Nitelikli dolandırıcılık" yaptığı iddiasıyla 386 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılan iş adamı Karadayı tutuklandı

Erzurum'daki

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, maket üzerinden satışa sunduğu konutları inşa edip hak sahiplerine teslim etmeyerek "nitelikli dolandırıcılık" yaptığı iddiasıyla yargılanan ve 386 yıl 11 ay hapse mahkum edilen iş adamı Ahmet Metin Karadayı tutuklandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde gözaltına alınan Karadayı, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesine ifade verdi.

İfadesinde vatandaşların mağduriyetlerini gidermeye çalıştığını iddia eden Ahmet Metin Karadayı, "Hapse girdiğim takdirde bu neticeleri giderebilmem imkansızdır. Bu hususu dikkatinize sunmak istiyorum." dedi.

Savcı, Karadayı'nın 386 yıl 11 ay hapse mahkum edildiğini hatırlatarak, tutuklanması yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti, mağdur sayısının çokluğu ve ceza miktarının da yüksekliğini gerekçe göstererek, iş adamı Karadayı'nın tutuklanmasına karar verdi.

Ahmet Metin Karadayı, 15 Aralık'ta Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada 386 yıl 11 ay hapis cezası almış, ancak tutuklanmamıştı.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Karadayı Konut Yapı Mimarlık Mühendislik İnşaat Taahhüt firmasının sahibi ve yönetim kurulu başkanı Ahmet Metin Karadayı'nın, Erzurum'un Palandöken ilçesi sınırları içinde, bir kısmını Erzurum Büyükşehir Belediyesinden ihale yoluyla aldığı, bir kısmını da konut karşılığı müştekilerden topladığı parseller üzerinde hazırladığı konut projesini yapmayarak, para ya da arsa karşılığı satış yaptığı 346 kişiyi dolandırdığı öne sürülüyordu.

Bu sebeple hakkında açılan davalar birleştirilen iş adamı Karadayı'nın, her bir müşteki için ayrı ayrı 2 yıldan 7 yıla kadar olmak üzere toplam 692 yıldan 2 bin 422 yıla kadar hapsi isteniyordu.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Metin KaradayıDolandırıcılık DavasıErzurum
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.