Erzurum'daki orman yangınları

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Şenkaya ilçesinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.
İlçede 7 ayrı noktada dün başlayan ve 3-4 kilometrelik alanı tehdit eden orman yangınlarına, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve Gümüşhane'den gelen itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.
Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeşildemet, Yazılı, Sarıkayalar, Değirmendere mevkilerindeki 7 ayrı noktada çıkan yangının ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındığını ifade etti.
Sabotaj ihtimali üzerinde durmadıklarını aktaran Özcan, "Takviye itfaiye ekiplerin de desteğiyle yangınları yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına aldık. Meteorolojinin hava tahmin raporlarına göre bölgemizde yağması muhtemel yağışın kısa sürede yangınları söndüreceğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.