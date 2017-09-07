Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam caz festivali Lebogang Manyama 4. hafta maçları
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi
ALES'te köklü değişiklik
ALES'te köklü değişiklik
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hobisi ekmek kapısı oldu
Hobisi ekmek kapısı oldu
7 bin 700 metre kazıldı
Avnupa'nın en uzun tüneli olacak

Erzurum'daki orman yangınları

- Şenkaya ilçesindeki orman yangınları kontrol altına alındı

Erzurum'daki orman yangınları

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Şenkaya ilçesinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

İlçede 7 ayrı noktada dün başlayan ve 3-4 kilometrelik alanı tehdit eden orman yangınlarına, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve Gümüşhane'den gelen itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeşildemet, Yazılı, Sarıkayalar, Değirmendere mevkilerindeki 7 ayrı noktada çıkan yangının ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındığını ifade etti.

Sabotaj ihtimali üzerinde durmadıklarını aktaran Özcan, "Takviye itfaiye ekiplerin de desteğiyle yangınları yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına aldık. Meteorolojinin hava tahmin raporlarına göre bölgemizde yağması muhtemel yağışın kısa sürede yangınları söndüreceğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Orman YangınlarıŞenkayaYangın
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5