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Erzurum'daki sağanak

- Kentteki sağanak nedeniyle otobüs, otomobil ile ev ve işyerlerinde mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Aydın: - "Bir afet durumu söz konusu. İş yeri ve evlerinde mahsur kalanlar var. Bugüne kadar bu bölgede böyle bir yağış görülmemişti. Bütün ekipler seferber edildi"

Erzurum'daki sağanak

ERZURUM (AA) - Erzurum'da etkili olan sağanak nedeniyle ilerleyemeyen otobüs ve otomobillerin yanı sıra ev ve işyerlerinde mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kentte öğleden sonra başlayan sağanağın ardından merkez Palandöken ilçesindeki Çat Yolu'nda yer yer bir metreye ulaşan su birikintisine girip ilerleyemeyen bir halk otobüsü ile bazı otomobiller yolda mahsur kaldı.

Aynı yol çevresindeki bazı binaların giriş ve bodrum katlarındaki ev ve işyerlerinin suyla dolmasıyla bazı vatandaşlar söz konusu binalarda üst katlara çıkarak yardım istedi.

Otobüs, otomobil ve binalarda mahsur kalanlar, olay yerine çağrılan itfaiye görevlilerince itfaiye araçları ve iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Ev ve iş yerlerine dolan suların tahliyesi için itfaiye ve vatandaşlarca çalışma gerçekleştirildi.

Kent genelinde de yollarda oluşan su birikintileri sebebiyle bazı sürücüler araçlarıyla yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Erzurum Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Bülent Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağanak nedeniyle Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Palandöken Belediyesi ve karayolları görevlilerinin ev, iş yeri ve yollarda biriken suyu tahliye etmek için çalıştığını söyledi.

- "Bütün ekipler seferber edildi"

Su tahliye çalışmalarının sürdüğünü anlatan Aydın, "Bir afet durumu söz konusu. İş yeri ve evlerinde mahsur kalanlar var. Bugüne kadar bu bölgede böyle bir yağış görülmemişti. Bütün ekipler seferber edildi." dedi.

Aydın, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince ev ve iş yerlerinde mahsur kalanların kurtarıldığını belirterek, "Önce mahsur kalanları çıkarıyoruz. Tamamen suyun tahliye işlemi bitene kadar çalışmalar devam edecek. İş yeri sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için ilgili kurumlara bilgi vermesi gerekiyor." diye konuştu.

Kentte işlettiği restoranı su basan Numan Torun, yağmurun aniden etkili olduğunu ifade ederek, "Bugüne kadar hiç böyle şiddetli yağmur görmedik. Rögarların tahliyesi yeterli değil. Dükkanımızı tamamen su bastı. Biz gıda maddemizi bir yıllık toplu alıyoruz. Ürünlerimizin hepsi selin altında kaldı. Pirincimiz, bulgurumuz, kuru fasulye ve toz şekerimiz mahvoldu, gitti. Dükkanın içerisine 50 santim su doldu." değerlendirmesinde bulundu.


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Ev Ve Iş Yeri Su BaskınıSağanakSel Felaketi
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