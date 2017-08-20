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Erzurum'daki trafik kazası

- Tortum ilçesinde dün meydana gelen kazada ölen 2 kardeşin cenazesi toprağa verildi

Erzurum'daki trafik kazası

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Tortum ilçesinde dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden kardeşlerin cenazesi defnedildi.

Aksu Mahallesi'nde meydana gelen kazada yaşamını yitiren kardeşler Burcu (15) ve Sedanur Güler (17) için Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki Çaykur Yıldız Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ölen kardeşlerin babası ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan namazın ardından 2 kardeşin cenazesi Abdurahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Erzurum'un Tortum ilçesinde dün Gürcistan plakalı tır, yol kenarında bekleyen yayalara çarparak devrilmişti. Kazada, tır şoförü ile Burcu ve Sedanur Güler kardeşler hayatını kaybetmişti. Yaralanan Murat ve Gülay Güler Palandöken Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Durumu ağır olan Binnaz Güler ise ambulans helikopterle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

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Aksu MahallesiBurcu GülerErzurumSedanur GülerTortum
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