Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi yardım kampanyası iklimlendirme profesyonellerini hakkı eren ÜÇ BELEDİYE DAHA KATILDI
Çiftçilere zor gün desteği
Çiftçilere zor gün desteği
259 şubesini kapatacak
259 şubesini kapatacak
Ziyaretçi akını oldu
Ziyaretçi akını oldu
İhracatta Kasım iyi geçti
İhracatta Kasım iyi geçti
Çözümü Ankara'ya taşıdı
Çözümü Başkent'e taşıdı

Erzurumlu esnaftan "Kara cuma"ya indirimli tepki

- Erzurumlu bir esnaf, ABD'de ve birçok ülkede mağazaların indirim yaptığı gün olan "Black friday (Kara cuma)" tanımlamasına tepki amacıyla çay ücretinde indirime gitti

Erzurumlu esnaftan

ERZURUM (AA) - Erzurumlu bir çayevi işletmecisi, ABD'de ve birçok ülkede mağazaların indirim yaptığı gün olan "Black friday (Kara cuma)" tanımlamasına tepki amacıyla çay ücretlerini yarı yarıya düşürdü.

Cumhuriyet Caddesi'nde çay evi işleten İbrahim Kınık, dükkanın önüne "Olur mu hiç Allah'a uzanan ellerin günü kara, her cuma mübarektir, mübarek ola" yazılı pankart astı.

"Black friday (Kara cuma)" tanımlamasına tepki gösteren Kınık, bu konuya dikkati çekmek amacıyla çay fiyatında indirime gitti.

AA muhabirinin görüştüğü Kınık, Batılı ülkelerin kampanya kapsamında cuma gününü karalamayı amaçladıklarını belirterek, "Türkiye bir İslam devletidir. Türkiye'de bu tarz şeylerin yaşanması bizi üzüyor. Cuma bizim için mübarek, rahmet ve berekettir" dedi.

Gösterdiği tepkiye vatandaşların da destek verdiğini dile getiren Kınık, "Kara değil aydınlık cuma olması için böyle bir kampanyaya başvurduk" diye konuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5