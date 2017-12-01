Erzurumlu esnaftan

ERZURUM (AA) - Erzurumlu bir çayevi işletmecisi, ABD'de ve birçok ülkede mağazaların indirim yaptığı gün olan "Black friday (Kara cuma)" tanımlamasına tepki amacıyla çay ücretlerini yarı yarıya düşürdü.

Cumhuriyet Caddesi'nde çay evi işleten İbrahim Kınık, dükkanın önüne "Olur mu hiç Allah'a uzanan ellerin günü kara, her cuma mübarektir, mübarek ola" yazılı pankart astı.

"Black friday (Kara cuma)" tanımlamasına tepki gösteren Kınık, bu konuya dikkati çekmek amacıyla çay fiyatında indirime gitti.

AA muhabirinin görüştüğü Kınık, Batılı ülkelerin kampanya kapsamında cuma gününü karalamayı amaçladıklarını belirterek, "Türkiye bir İslam devletidir. Türkiye'de bu tarz şeylerin yaşanması bizi üzüyor. Cuma bizim için mübarek, rahmet ve berekettir" dedi.

Gösterdiği tepkiye vatandaşların da destek verdiğini dile getiren Kınık, "Kara değil aydınlık cuma olması için böyle bir kampanyaya başvurduk" diye konuştu.