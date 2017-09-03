Erzurumlu şehit ailelerine bayramda

ERZURUM (AA) - İstanbul Erzurum Dernekleri Federasyonu (İEDF) tarafından "Vatana kurban olana kurban olayım" sloganıyla başlatılan kampanya ile alınan 3 dairenin tapusu, Erzurum'daki şehit ailelerine teslim edildi.

Şehit polis memuru Orhan Dilekçi ile şehit Uzman Çavuş Kürşat Güneş ve şehit Uzman Çavuş Kadir Kayveni'nin ailelerine kentin Kurtuluş Mahallesi'nde ev hediye edildi.

İEDF Başkanı Ahmet Ağırman, yaptığı açıklamada, vatan uğruna canlarını veren şehitlere ve onların geride kendilerine emanet bıraktığı ailelerine destek vermek amacıyla böyle bir kampanya gerçekleştirdiklerini söyledi.

Her şeyin devletten beklenmesinin yanlış olduğunu belirten Ağırman, "Bize, 'Devletimiz şehit ailelerine sahip çıkıyor, siz neden sahip çıkma gayreti içerisindesiniz' denebilir. Biz herşeyi devletten beklemiyoruz. Her şeyi devletten beklemek de doğru değildir. Herkes gücü nispetinde bu işe el atmak mecburiyetindedir." dedi.



Ağırman, başlattıkları bu kampanyanın tüm kesimlere örnek olması gerektiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Bu memlekette yaşıyor, evimize, işimize rahat gidiyorsak, çocuklarımızı okullarına rahat gönderebiliyorsak bunu borçlu olduğumuz birileri var. Bu memleketi kanlarıyla sulayan ve bize emanet olarak bırakan şehitlerimizdir. Biz var olduğumuz müddetçe hem ülkemize hem memleketimize hem de milletimize sahip çıkacağız. Şehit ailelerimizi yalnız bırakmayacağız. Bu kampanyayı başlatırken bir beklentimiz de vardı. Erzurum, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş noktasıdır. Erzurum, Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce içinde bir devlet barındıran şehirdir. 'Erzurum her işte ülkenin öncüsüdür' düşüncesiyle, diğer illerin federasyonuna, sivil toplum kuruluşlarına örnek olması düşüncesiyle başladık. Bu bayramda da yine şehit ailelerimizin yalnız olmadıklarını hissettirmek adına 110 ailemize kurban yardımı yaptık. Hesaplarına para göndererek, kurban almalarını temin ettik."

- "Oğlum 'ölümüm olay olacak' diyordu"

Şehit Uzman Çavuş Kürşat Güneş'in annesi Rahime Güneş de oğlunun kendisini hiçbir zaman üzmediğini ve şehit olmadan önce ağlamamasını kendisine vasiyet ettiğini anlatarak, "Her şey çocuğumun isteği gibi oldu. Oğlum, 'Ölümümü herkes duyacak, ölümüm olay olacak. Şehit olacağım anne, sakın ağlama' diyordu. Bana bunu vasiyet etti gitti. Kendimi ağlamamak için zor tutuyorum." diye konuştu.

Baba Ağa Güneş de kendilerine ev verilmesi konusunda emeği geçenlere teşekkür etti.

Oğlunun, vatani görevini tamamlayıp döndükten 5 gün sonra uzman çavuş olması için çağrıldığını anlatan Güneş, "Eğitimlerde ortaya koyduğu başarılar dolayısıyla böyle bir talepleri olmuştu. Heveslendi ve gitmek istedi. Şırnak Beytüşşebap'ta komando olarak vatani görevini yapan oğlum, tekrar oraya uzman çavuş olarak gitti. 2 yıl 10 günlük uzman çavuştu, 6 aylık evliydi." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından şehit ailelerine evlerinin tapuları verildi.