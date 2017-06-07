Eş de araba da isteyen var

İSTANBUL (AA) - ADEM DEMİR - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kuruluşu Beyaz Masa'ya belediyecilik alanına giren ve girmeyen pek çok konuda şikayet, talep ve öneri yağıyor. Otobüs seferlerinin artmasını, evde bakım hizmeti isteyenler olduğu gibi belediyeden eş ve araba isteyen de çıkıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 550 kişinin görev yaptığı, günlük 30 ila 50 bin arasında çağrının geldiği Beyaz Masa'ya başvuruların yanı sıra İstanbul'da halka ilişkiler faaliyetleriyle 13 milyon kişiyle iletişim kuruldu.

Kış döneminde vatandaşın kentle ilgili taleplerinde yaşanan artış nedeniyle günlük çağrı sayısı 50 binin üzerine çıkarken, çağrı merkezi dışında e-postayla da aylık ortalama 700-750 bin arasında başvuru yapılıyor.

Çağrı ve başvuruların ortalama yüzde 60'ı bilgi talebi içerikliyken, yüzde 40 soru ve önerileri kapsıyor. Beyaz Masa'ya gelen çağrılar ve yapılan başvurularda 2016'ya oranla 2017'nin ilk 5 ayında yüzde 20 artış yaşandı.

- Yüzde 76'sına gün içinde cevap veriliyor

Taleplerin yüzde 76'sı aynı gün çözümlenirken, kalan yüzde 24'ü ilgili birimlere ulaştırılıyor. Sosyal medya kanalı ile yapılan başvurularda taleplere ortalama 10 dakika içerisinde yanıt veriliyor. Başvurunun konusuna bağlı anlık cevap verilmekle birlikte inceleme gerekiyorsa ilgili birimle irtibat kurulup gerekli araştırma yapıldıktan sonra vatandaşla sonuç paylaşımı gerçekleştiriliyor.

Ayrıca anlık mesajlaşma uygulamaları ve beyazmasa.ibb.gov.tr gibi iletişim kanallarıyla 7/24 belediyecilik hizmeti sunan ekip, sosyal medya mecralarında da vatandaşla iletişim kurup sorun çözmeye çalışıyor.

Beyaz Masa'ya gelen çağrılar ve başvurular, otobüslerin geliş-gidiş saatleri ile ilgili anlık bilgi istemi, seferlerin artırılması, evde bakım ve veterinerlik hizmetleri, psikolojik danışmanlık, merkezi randevu talepleri gibi sosyal belediyecilik alanına giren konular olduğu gibi belediyeleri ilgilendirmeyen hususlarda da çok sayıda şikayet, talep ve öneriyi içeriyor. Ancak bunların dışında da pek çok konuda vatandaşlar şikayet, talep ve önerilerini Beyaz Masa'ya iletiyor.

Beyaz Masa'ya özellikle belediyelerin faaliyet alanına girmeyen yemek tarifi, eş bulma, kişisel kutlamalarla ilgili sevincin paylaşılması, hal hatır sorulması, taraftar kutlamaları, sohbet isteği, öğrencilerin eğitim almak istediği bölümle ilgili görüş alma, ilçe belediyeleri, emniyet, valilik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gibi Büyükşehir Belediyesinin yetki ve görev alanına girmeyen konularda talepte bulunma ve bilgi alma isteği gibi farklı konularda da şikayet, istek ve öneriler yapılıyor.

- "Bana eş bulun, babamı evlendirin"

Vatandaşlardan 2016'da alınmış bazı enteresan çağrı ve başvurular şöyle:

"- İstanbul Anadolu Yakası'nda oturmaktayım. Annem vefat etti, babam 65 yaşında ve yalnız. Evlenmek istiyor. Bizler de gerçekten ihtiyacı olan birisiyle evlenmesini istiyoruz. Büyükşehir olarak bu konuda yardımcı olmanızı isterim. İhtiyacı olan yaşlı ve yardımda bulunduğunuz kadınlar varsa yardımcı olursanız seviniriz.

- Belediye otobüslerinin ve cenaze arabasının rengi neden yeşil? Ben otobüse bindiğim zaman kendimi cenaze arabasında zannediyorum. Hepimiz bir gün öleceğiz. Ölümden korkum hiç yok Allah'ın izniyle. Ama bu beni çok rahatsız ediyor. Sizden ricam birinden birinin rengi değişsin ya da bundan sonrası için lütfen bu ince detaylara dikkat...

- Ben ikinci evlilik yapma imkanım var mıdır diye soracaktım. Bu konu hakkında yapılabilecek herhangi bir resmi işlem var mıdır bilgilenmek isterim.

- Sayın yetkili, basında bir belediyenin eş bulma hizmeti olduğunu öğrendim. Belediyenizin bu yönde bir hizmeti var mıdır?

- Kargaları uzaklaştırın.

- Sayın Kadir Topbaş, öncelikle sizlere selamlarımı ileterek sözlerime başlamak istiyorum. Bana ikinci el bir Mercedes Vito almanızı istiyorum. Lütfen bana bir fırsat verin. Bu dünyada ben de hayalini gerçekleştiren mutlu insanlar sınıfına katılayım. Allah rızası için dileğimi kabul edin. Arabayla ilgili bilgi aşağıdaki linkte.

- Oturma amacıyla park ve bahçelere konulan banklara, bankın ve montaj bedelinin ödenmesi karşılığında bank üzerine ahirete gitmiş yakınlarının adı verilerek hayır hasenatının devam ettirilmesi projesi hayata geçirilebilir.

- Bursa Belediyesinin şikayet bölümüne 3 haftadır giriyorum ama sanırım arızalı. Benim Bursa … köyüne çıkarken çeşmenin yanından sola dönülecek ve ilerde toprak yolda giderken eski bir köprüyü geçince 20 metre ilerde bundan 4 ay önce çekyat atmışlardı. Bundan 1,5 ay önce da orada moloz yığınları oluştuğunu gördüm. Bu molozlar toprak yolu engellemiş. Bunların kaldırılmasını istiyorum çünkü kendi arazime bile bu yüzden gidemedim. Şayet ilgilenirseniz, yani iletirseniz sevinirim.

- Çevrede yaşayan kuşlarla ilgili özellikle bülbülleri korumak adına kargaları uzaklaştırmak için bir ekip kurulmasını istiyorum. Yurt dışında çevrede birçok kuş türü varken maalesef bizim güzel İstanbul'umuzda hiç kuş göremiyoruz."