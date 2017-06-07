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Esed güçleri Dera'yı bombalamaya devam ediyor

- Esed güçleri ile destekçileri yabancı teröristlerin Dera ilinde muhalif bölgelere yönelik kara ve havadan düzenlediği saldırılarda 6 sivil öldü, 14 sivil yaralandı

Esed güçleri Dera'yı bombalamaya devam ediyor

DERA (AA) - Suriye'de Beşşar Esed güçleri ile destekçisi yabancı terörist grupların, Dera il merkezinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelere kara ve havadan düzenlediği saldırılarda 6 sivilin öldüğü, 14 sivilin yaralandığı bildirildi.

Dera'daki sivil savunma yetkililerinden Amer Ebu Zeyit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed yönetimindeki savaş uçakları ile rejim yanlısı yabancı terörist grupların, Dera ilinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelere yoğun bir şekilde saldırdığını söyledi.

Muhaliflerin denetimindeki Dera Beled, Baraj Yolu ile mülteci kampının olduğu bölgeye kara ve havadan düzenlenen saldırılarda 6 sivilin yaşamını yitirdiğini, 14 sivilin de yaralandığını ifade eden Zeyit, ''Esed güçleri Dera'da yönetim karşıtlarının kontrolündeki bölgelere karadan 'sanayi yapımı fil' adı verilen 80 füzeyle saldırdı. Rejim, il merkezinde ilerleme çabası içerisinde olduğu için Baraj yolu, mülteci kampı çevresi ile Dera Beled mahallesine yoğun bir şekilde bombalıyor.'' dedi.

Ülkenin güneybatısındaki Dera'da muhalif bölgelere yapılan saldırılarda yerleşim yerlerinin büyük hasar gördüğünü kaydeden Zeyit, ''Esed güçleri ve Şii gruplar birkaç günden bu yana Dera'da saldırılarını yoğunlaştırdılar.'' ifadesini kullandı.

Bu arada, İran destekli rejim yanlısı yabancı terörist grupların Dera'da verdikleri kayıplar nedeniyle birçok cephe hattından çekildiği öğrenildi.

Dera il merkezi, kuzeyde Dera Mahata (yeni şehir) ile güneyde Dera Beled (eski şehir) olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. Beşşar Esed rejimi güçleri, Dera Mahata'nın büyük bölümüne hakim.

İl merkezinin yüzde 45'ine hakim olan askeri muhalifler, 4 ay önce rejimin yoğun hava saldırılarına karşılık operasyon başlatmış, Menşiyye'nin büyük kısmını ele geçirmişti.

Muhalifler, Menşiyye'nin hepsini ele geçirerek Dera Beled'in tamamında kontrolü sağlamaları halinde il merkezinin yüzde 60'ına hakim olacak.

Dera, 4-5 Mayıs'ta Astana toplantısında Rusya, Türkiye ve İran'ın imzaladığı muhtırayla oluşturulması öngörülen "çatışmasızlık bölgeleri" arasında yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
DeraRejimSuriye
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