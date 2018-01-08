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Esed güçleri Doğu Guta'da sivilleri vurmaya devam ediyor

Suriye'de Esed rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesine yoğun hava ve kara saldırıları sürüyor. Rejimin, muhaliflerin kontrolündeki bölgeye gerçekleştirdiği saldırılarda 20 sivil öldü.

Esed güçleri Doğu Guta'da sivilleri vurmaya devam ediyor

DOĞU GUTA/ANKARA (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, başkent Şam'da abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesine düzenlediği yoğun saldırılarında 20 sivil yaşamını yitirdi.

Başkent Şam'ın doğusundaki Doğu Guta bölgesi, Esed rejiminin 14 Kasım 2017'den bu yana yoğun biçimde süren ve son 11 gündür şiddetlenen hava ve kara saldırılarının hedefi oluyor.

Esed rejimi bugün sabah saatlerinden itibaren gerginliği azaltma bölgesi içerisindeki Doğu Guta'nın Haresta ve Duma ilçeleri ile Misraba, Sakbe, Beyt Sava, Merc, Medyere, Arbin, Kefer Batna ve Hammuriye beldelerine hava ve kara saldırıları düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, rejim güçlerinin bugünkü hava saldırılarında Duma ilçesinde 12, Medyere beldesinde ise 3 sivil yaşamının yitirirken, Sakbe beldesinde 3, Hammuriye beldesinde ise 1 sivil rejimin topçu saldırlarında hayatını kaybetti.

Öte yandan rejimin daha önceki saldırılarında Otaya beldesinde yaralanan bir sivil de bugün yaşamını yitirdi.

Sivil Savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Saldırılarda yaralanan çok sayıda sivil çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Aralıksız süren hava saldırıları nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Bugünkü saldırılarla beraber son 3 günde ölü sayısı 44'e ulaşmış oldu.

Muhabir: Adham Kako

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Doğu GutaDumaDünyaESEDSakbeSuriye
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