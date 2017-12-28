Esed, kanserli çocuklar üzerinden pazarlık yaptı

DOĞU GUTA/İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi, ablukada tuttuğu yüzlerce Doğu Gutalı acil hastadan 16'sının çıkışına, muhaliflerin elindeki tutuklu askerleri alma karşılığında izin verdi.

Rejimin 5 yıldır kuşatma altında tuttuğu muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da, acil hastaların tahliyesi için Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde süren görüşmelerde Esed, az sayıda hastasının çıkışına onay verdi.

Kızılhaç'ın da katıldığı görüşmelerde anlaşma, rejim ile muhalif gruplardan Ceyşül İslam arasında dolaylı olarak sağlandı.

Anlaşma, Esed rejiminin Doğu Guta'dan 29 acil hastanın çıkmasına izin vermesi karşılığında Ceyşül İslam'ın aynı sayıda rejim askerini serbest bırakmasını öngörüyor.

Ceyşül İslam, takas işlemini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla doğruladı.



Buna göre, sağlık durumu kritik olan hastalardan 16'sı Kızılhaç ekibi tarafından bölgeden çıkartılarak Şam'daki hastanelere kaldırıldı.

Akşam saatlerinde de 13 hastanın tahliyesi bekleniyor.

Doğu Guta'dan çıkan 16 acil hastadan 13'ünü, çoğu kanserli olan çocuklar oluşturuyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın danışmanı Jan Egeland, BBC'ye verdiği röportajda, Esed'in hasta çocukları tahliye etme karşılığında muhaliflerden talepte bulunduğunun anlaşıldığını söylemişti. Egeland, "Hasta çocukları, esirler karşılığında salıvermek, çocukların savaşta pazarlık aracı olması iyi bir anlaşma değil. Bu olmamalı. Çocukların tahliye hakkı var ve bizim de onları tahliye etme zorunluluğumuz bulunuyor." diye konuşmuştu.

İsimleri takas listesinde geçen iki çocuk, tahliye olamadan geçen haftalarda yaşam mücadelesini kaybetmişti.



