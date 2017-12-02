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Esed rejimi Doğu Guta'da 14 Kasım'dan bu yana 140 sivil öldürdü

Suriye'de Beşşar Esed rejimi, başkent Şam'da abluka altında tuttuğu Doğu Guta'da savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırılarda 8 sivil hayatını kaybetti.

Esed rejimi Doğu Guta'da 14 Kasım'dan bu yana 140 sivil öldürdü

DOĞU GUTA

Suriye'de Beşşar Esed rejimi, başkent Şam'da abluka altında tuttuğu Doğu Guta'da savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırılarda 8 sivil hayatını kaybetti.

Şam'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Esed rejimine ait savaş uçakları gerginliği azaltma bölgesi içerisindeki Doğu Guta'nın Haresta ilçesi ile Medyere, Arbin ve Misraba belderine sabahın erken saatlerinden itibaren hava saldırıları düzenledi.

Rejimin, Arbin ilçesindeki yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılar sonucu 6 sivil öldü.

Harasta'ya düzenlenen saldırlarında ise 2 kadın hayatını kaybetti.

Çok sayıda yaralı, bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Doğu Guta'da 14 Kasım'dan bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 140'ı geçti.

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, Rusya'nın önerisi üzerine Esed rejiminin Doğu Guta'da ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

5 yıldır kuşatma altındaki Doğu Guta, Astana anlaşmaları çerçevesinde "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmiş ve 22 Temmuz'da ateşkesin yürürlüğe girdiği bildirilmişti.

Muhabir: Burak Karacaoğlu, Mohamad Misto

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