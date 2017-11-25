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Esed rejimi Doğu Guta'da yetimhaneyi hedef aldı

- Rejim, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki Doğu Guta'da İHH'nın bakımını üstlendiği yetimhanenin bahçesine hava saldırısı düzenledi - Can kaybı bulunmayan saldırıda, çocuklar bodrum katına sığındı

Esed rejimi Doğu Guta'da yetimhaneyi hedef aldı

DOĞU GUTA/ANKARA (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi başkent Şam'da kuşatma altındaki Doğu Guta bölgesinde, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının bakımını üstlendiği yetimhanenin bahçesine hava saldırısı gerçekleştirdi.

İHH Suriye çalışmaları basın sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklama, rejimin savaş uçağının, Doğu Guta'da İHH ve Kuveyt merkezli Beytül Zekat kurumunun bakımını üstlendiği "Umut Ağacı" yetimhanesinin bahçesini bombaladığını belirtti.

Tosun, "Hedef alınan yetimhanede 50 çocuk kalıyordu. Saldırıdan sonra çocuklar ile 16 görevli binanın bodrum katına sığındı. Saldırıda, ölen veya yaralanan olmadı ancak binanın bahçeye bakan cephesindeki camlar şarapnel parçalarıyla kırıldı." dedi.

Bu arada saldırı nedeniyle binada maddi hasar oluştu, bir araç da yandı.

- Doğu Guta'ya saldırılar devam ediyor

Sivil savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinen bilgiye göre, rejim güçleri bugün sabah saatlerinden itibaren Doğu Guta gerginliği azaltma bölgesindeki Haresta ilçesi ile Medyere, Misraba ve Ayn Terma beldelerine yoğun hava ve topçu saldırıları düzenledi.

Rejim güçlerinin 14 Kasım'dan itibaren Doğu Guta'daki yerleşim yerlerine yoğunlaştırdığı saldırılar sonucu ölen sivil sayısı 90'dan fazla.

5 yıldır kuşatma altındaki Doğu Guta, Astana anlaşmaları çerçevesinde "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti.

Rejimin garantörü Rusya, 22 Temmuz'da ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu ancak buna rağmen rejimin saldırıları aralıksız sürüyor.

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Doğu GutaİHHSaldırıSuriyeYetimhane
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