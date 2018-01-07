Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ELDAY ASKON Başkanı Hasan Cesur İş Dünyasına Büyük Müjde…
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden
Kodlamayı öğretiyorlar
Kodlamayı öğretiyorlar

Esed rejimi geçen yıl 6 binden fazla varil bombası kullandı

Esed rejiminin 2017'deki saldırılarının bazılarında kullandığı 6 bin 243 varil bombası yüzünden 55'i çocuk, 32'si kadın toplam 130 sivil öldü.

Esed rejimi geçen yıl 6 binden fazla varil bombası kullandı

ANKARA (AA)- Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Esed rejiminin, muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde yer alan sivil yerleşimlere geçen yıl yaptığı saldırılarda kullanılan varil bombalarına ilişkin raporunu yayımladı.

Raporda, rejim güçlerinin hava saldırılarının bazılarında kullandığı 6 bin 243 varil bombası yüzünden 55'i çocuk, 32'si kadın toplam 130 sivilin öldüğünün belgelendiği bildirildi.

Buna göre, rejimin söz konusu süre içerisindeki varil bombalı saldırlarında, aralarında 7 mescit, 5 sağlık merkezinin bulunduğu toplamda 22 sivil yaşam merkezi hedef alındı.

Geçen ay 312 varil bombası kullanıldı

Rejime ait helikopterlerin geçen yılın aralık ayında kullandığı 312 varil bombasında 6'sı çocuk, 8'i kadın toplamda 20 sivilin hayatını kaybettiği belirtilen raporda, geçen ay atılan varil bombaları yüzünden 3 mescit, 2 okul, 1 sağlık merkezi, 1 Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) merkezi ve 1 resmi hizmet binasının zarar gördüğü kaydedildi.

Raporda varil bombalarını sistematik, büyük çapta ve yaygın kullanan rejimin insanlığa karşı suç işlediği vurgulandı.

Maliyeti 50 dolar, etkisi büyük

Rejim, 50 dolarlık düşük maliyetine karşın büyük yıkım etkisi nedeniyle varil bombalarını tercih ediyor.

Bu bombalarla çoğunlukla sivil alanları hedef alan rejim, en yüksek can kaybının ortaya çıkmasını hedefliyor. İçine doldurulan patlayıcı miktarına göre bombalar, 50-200 metrelik alanda tahribata neden oluyor.

Atılış şekli askeri terminolojide "serbest düşüş ilkesi" olarak tanımlanan varil bombaları, yerleşim yerlerine verdikleri hasarla sivilleri göçe zorluyor.

Muhabir: Adham Kako-Levent Tok

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Dünya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5