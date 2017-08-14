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Esed rejimi Han Şeyhun'a saldırdı

- Esed rejimi, kimyasal silah katliamı yaptığı Han Şeyhun'a saldırdı - Biri ağır 5 sivil yaralandı - İdlib Beyaz Baretliler yetkilisi Yusuf: - "Bölgede askeri unsur bulunmuyor. Bombardıman sivillere yapıldı"

Esed rejimi Han Şeyhun'a saldırdı

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği saldırıda biri ağır beş sivil yaralandı.

İdlib sivil savunma (Beyaz Baretliler) merkezi yetkililerinden Muhammed Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Rejime bağlı topçu birlikler, dün gece boyunca Han Şeyhun'a saldırı düzenledi." dedi.

Saldırılarda biri ağır beş sivilin yaralandığını söyleyen Yusuf, "Bölgede askeri unsur bulunmuyor. Bombardıman sivillere yapıldı. Saldırıların devam edeceği bilgisini alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Han Şeyhun, 4 Nisan'da rejimin kimyasal silah katliamına sahne olmuştu. En az 100 sivilin öldüğü beldede, yaklaşık 500 sivil yaralanmıştı.

Belde, Türkiye, Rusya ve İran'ın belirlediği çatışmasızlık bölgelerinin içinde yer alıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Han Şeyhunİdlib
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