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Esed rejimi kuşattığı Hola'yı susuz bıraktı

- Suriye'de Esed rejimi, Humus ilinde askeri kuşatmada tuttuğu Hola bölgesindeki barajın suyunu kesti - Bölgedeki 70 bin sivil, tankerle su alarak ihtiyaçlarını gidermeye çalışırken, tarım arazileri kuraklık tehdidi altında bulunuyor - Çiftçi Ebu Rahhal: - "Rejimin baraj suyunu kesmesi on binlerce ekine zarar verdi. Su, ektiğimiz sebzelerin tam suya muhtaç olduğu zamanda kesildi" - "Kuşatma altındaki bir bölge için tarım çok önemli. Rejim kuşatmayı daraltmakta ısrar ediyor"

Esed rejimi kuşattığı Hola'yı susuz bıraktı

HUMUS/ANKARA (AA) - MUHAMMED MİSTO / SELEN TEMİZER - Suriye'de Beşşar Esed rejimi, Humus'un kuzey kırsalında askeri kuşatmada tuttuğu Hola bölgesindeki barajın suyunu kesti. Humus il merkezinde kontrolü sağlayan rejim, Hola'yı da "su silahıyla" ele geçirmeyi hedefliyor.

Suriye'nin orta kesimindeki Humus iline bağlı üç beldeyi kapsayan Hola bölgesi, yaklaşık 5 yıldır rejim güçlerinin kuşatmasında.

Rejim güçleri, bölgede yaşayan 70 bin sivile, insani yardım malzemelerinin ulaştırılmasına da izin vermiyor.

Rejim, son 1 aydır yaklaşık 16 milyon metreküp kapasiteli Hola Barajı'nın suyunun bölgeye akmasını engelliyor.

Halk, evlerine tankerlerle su satın alarak ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Ancak susuzluk halihazırda tarım arazileri için daha büyük tehdit arz ediyor. Çiftçiler, binlerce dönümlük arazileri, taşıma sularla suluyor.

AA muhabirine konuşan çiftçi Halid Ebu Rahhal, "Rejimin baraj suyunu kesmesi on binlerce ekine zarar verdi. Su, ektiğimiz sebzelerin tam suya muhtaç olduğu zamanda kesildi. Eğer böyle sürerse, tüm mahsullerimiz yok olacak. Kuşatma altındaki bir bölge için tarım çok önemli. Rejim kuşatmayı daraltmakta ısrar ediyor." diye konuştu.

Bir başka bölge sakini Yasir Salih, "Tankerle su satın alıyoruz. Hortumla arazileri sulamaya çalışıyoruz. Bir tanker su 7 bin Suriye Lirası (50 TL). Çok pahalı. Bu da sebzelerin fiyatlarına yansıyacak." dedi.

Rejim, geçen ay Humus'un kuzeyinde ablukada tuttuğu Rastan ilçesindeki baraj gölünün suyunu da kesmişti. Bölgedeki çiftçiler ve balıkçılar zor durumda kalmıştı.

Rejim, ele geçirmeyi hedeflediği bölgeyi, ilk etapta sıkı askeri kuşatmaya alıyor. Havadan ve karadan yoğun şekilde saldırdığı bölgelere, uzun süre insani yardım girmesine izin vermiyor.

Bombardımanlarla sivil katliamı yapmaktan çekinmeyen rejim, bölge halkını evlerini terk etmeye zorluyor.

Sivillerin daha fazla zarar görmesini istemeyen askeri muhalifler de direnişlerini bitirmek üzere, "sivil ve askeri unsurların tahliyesi" adı altında rejim güçleriyle anlaşma imzalıyor.




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Anahtar Kelimeler:
Baraj GölüEsed RejimiHola BölgesiHumus
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