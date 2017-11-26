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Esed rejiminin Doğu Guta saldırılarında 20 sivil öldü

- Suriye'de Esed rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta'da 4'ü çocuk 20 sivil rejimin hava ve topçu saldırılarında hayatını kaybetti - Rejimin, Doğu Guta'ya 14 Kasım'dan itibaren yoğunlaştırdığı saldırılarında ölen sivil sayısı 100'ü aştı

Esed rejiminin Doğu Guta saldırılarında 20 sivil öldü

DOĞU GUTA/ANKARA (AA) - Beşşar Esed rejiminin Suriye'nin başkenti Şam'da Doğu Guta bölgesindeki yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 20 sivil yaşamını yitirdi.

Şam'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Esed rejimi gerginliği azaltma bölgeleri içinde yer alan Doğu Guta'nın Duma ve Haresta ilçeleri ile Misraba, Medyere ve Ayn Terma beldelerine sabah saatlerinden itibaren yapılan yoğun hava ve topçu saldırılarında 4'ü çocuk 20 sivil hayatını kaybetti.

Doğu Guta'daki AA muhabirinin hastane ve sivil savunma kaynaklarından edindiği bilgiye göre, rejimin Misraba beldesine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 13 sivil öldü.

Medyere beldesine düzenlen hava saldırında ilk belirlemere göre biri çocuk 5 sivil yaşamını yitirirken Duma ilçesindeki topçu saldırılarında şu ana kadar en az 2 sivil hayatını kaybetti.

Çok sayıda yaralı, bölgedeki hastanelere kaldırılırken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Olay yerine intikal eden sivil savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri arama ve kurtarma çalışamalarını sürdürüyor.

- Son iki haftada ölü sayısı 100'ü geçti

Rejimin Doğu Guta ilçe ve beldelerine 14 Kasım'dan itibaren yoğunlaştırdığı saldırılarda ölen sivil sayısı 100'ü aştı.

5 yıldır kuşatma altındaki Doğu Guta, Astana anlaşmaları çerçevesinde "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti.

Rejimin garantörü Rusya, 22 Temmuz'da ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu ancak buna rağmen Esed rejiminin saldırıları aralıksız sürüyor.


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Doğu GutaESEDSaldırılarSivil SavunmaSuriye
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