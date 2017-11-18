Esed rejiminin Doğu Guta'daki saldırılarında 12 sivil öldü

DOĞU GUTA/ANKARA

Beşşar Esed rejiminin Suriye'nin başkenti Şam'da ablukada tuttuğu Doğu Guta bölgesine bugün gerçekleştirdiği saldırılarda 12 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Doğu Guta'da ateşkes fiilen bittiDoğu Guta'da sivil kayıplar artıyorBeyaz Baretliler, Esed'in Doğu Guta saldırılarını kınadıEsed rejimi Doğu Guta'da 4 günde 45 sivili öldürdü

Doğu Guta'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, rejim güçleri, Medyere, Haresta, Arbin, Hammuriye, Zemelke ve Hezze bölgelerine bugün de yoğun saldırılar düzenledi.

Haresta ilçesine düzenlenen hava ve topçu saldırılarında 2 sivilin öldüğü öğrenildi. Rejimin misket bombaları ile Hezze beldesine düzenlediği saldırılarda da ilk belirlemelere göre 2'si çocuk 4 sivil yaşamını yitirdi.

Esed rejiminin sabaha karşı Medyere beldesindeki iki hava saldırısında 3'ü kadın 6 sivil hayatını kaybetmişti.

Sivil savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinen bilgiye göre de rejim güçleri Doğu Guta'nın Hammuriye, Zemelke, Medyere ve Hezze bölgelerine misket bombalarıyla saldırdı. Rejimin devam eden saldırıları nedeniyle ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Sivil savunma ekiplerinin bugün açıkladığı raporda, rejimin Doğu Guta'ya 14-17 Kasım tarihleri arasındaki yoğun saldırılarında 3'ü kadın, 13'ü çocuk, 45 sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi. Raporda, Esed rejiminin gerginliği azaltma bölgesi içindeki Doğu Guta'da ilçe ve beldelere 38 misket bombası, bin 58 topçu atışı ve 181 hava saldırısı düzenlediği bilgileri yer aldı.

Rejimin 5 yıldır kuşatma altında tuttuğu Doğu Guta, Astana anlaşmaları çerçevesinde "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmişti. Rejimin garantörü Rusya, 22 Temmuz'da ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu ancak buna rağmen Esed rejiminin saldırıları aralıksız sürüyor.



Muhabir: Adham Kako









