Esed rejiminin Doğu Guta'ya saldırılarında 3 çocuk öldü

DOĞU GUTA/ANKARA (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, başkent Şam'daki ''çatışmasızlık bölgeleri'' içerisinde yer alan Doğu Guta'daki Ayn Terma ve Zemelka beldelerine top mermileriyle düzenlediği saldırılarda 3 çocuğun öldüğü bildirildi.

Şam kırsalındaki Sivil Savunma'nın (Beyaz Baretliler) Basın Sözcüsü Serac Mahmut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejimine bağlı güçlerin muhaliflerin kontrolündeki Ayn Terma ve Zemelka beldelerindeki yerleşim yerlerine saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırılarda 3 çocuğun öldüğünü, 13 sivilin yaralandığını söyleyen Mahmut, "Rejimin Ayn Terma ve Zemelka'daki yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılar sonrası sivil savunma ekipleri olay yerine intikal etti. Saldırıların durmasıyla çalışmalara başladık. Ekiplerimiz olay yerindeki yaralıları sağlık noktalarına taşıdı." dedi.

Şam'ın doğusunda yer alan Ayn Terma ve Zemelka beldelerini de içeren Doğu Guta bölgesi, 5 yıldır rejimin askeri kuşatması altında bulunuyor.

Rejim, Doğu Guta'nın güneydoğusunda bulunan, yarımada şeklindeki Cobar Mahallesi'ni güneybatısındaki Ayn Terma ve Zemelka'dan kopartarak tek başına kuşatmayı hedefliyor. Böylece rejimin yaklaşık 3 aydır yoğun şekilde saldırdığı Doğu Guta'daki kuşatma da daralmış olacak.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 3-4 Mayıs'ta düzenlenen Suriye konulu 4. toplantıda garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus kentinin kuzeyindeki belli bölgeler, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güneyinin belli bölgelerini (Deraa ve Kuneytra vilayetleri) "çatışmasızlık bölgesi" ilan etmişti.



