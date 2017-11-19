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Esed rejiminin Doğu Guta'ya saldırılarında 9 sivil öldü

- Rejimin, başkent Şam'da ablukaya aldığı Doğu Guta'daki sivil yerleşim yerlerine bugün düzenlediği saldırılarda 9 sivil yaşamını yitirdi

Esed rejiminin Doğu Guta'ya saldırılarında 9 sivil öldü

DOĞU GUTA/ANKARA (AA) - Beşşar Esed rejiminin Suriye'nin başkenti Şam'da ablukada tuttuğu Doğu Guta bölgesindeki ilçe ve beldelere gerçekleştirdiği saldırılarda 9 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Doğu Guta'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, rejim güçleri, Haresta, Arbin, Duma, Ayn Terma, Merc ve Misraba bölgelerindeki sivil yerleşim yerlerine yoğun saldırılar düzenledi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren rejim güçleri, gerginliği azaltma bölgesi içerisindeki Doğu Guta'ya, topçu atışları ile yoğun misket bombasının da kullanıldığı hava saldırıları düzenliyor.

Rejimin öğle saatlerinde Duma ilçesine düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu en az 20 sivil yaralandı, 5 sivil yaşamını yitirdi. Misraba bölgesindeki saldırılarda ise ilk belirlemelere göre 4 sivil hayatını kaybetti. Saldırılar sonrası meydana gelen büyük çaplı yangınlar, sivil savunma ekiplerince söndürüldü.

Saldırılarda yaralananlar, sivil savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerince sahra hastanelerine taşındı.

Rejimin devam eden saldırıları nedeniyle ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. Saldırılar sonrası büyük panik yaşayan halk, binaların bodrum katlarına sığınıyor.

Rejim güçlerinin dünkü saldırılarında ise en az 12 sivil hayatını kaybetmişti.

Sivil savunma ekiplerinin dün açıkladığı raporda, rejimin Doğu Guta'ya 14-17 Kasım tarihleri arasındaki yoğun saldırılarında 3'ü kadın, 13'ü çocuk, 45 sivilin yaşamını yitirdiği belirtmişti.

Rejimin 5 yıldır kuşatma altında tuttuğu Doğu Guta, Astana anlaşmaları çerçevesinde "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmişti. Rejimin garantörü Rusya, 22 Temmuz'da ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu ancak buna rağmen Esed rejiminin saldırıları aralıksız sürüyor.

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