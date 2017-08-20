Esed rejiminin Humus'a saldırılarında 2 sivil öldü

HUMUS/ANKARA (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin "çatışmasızlık bölgeleri" içinde yer alan Humus'un kuşatma altındaki Telbise ilçesine düzenlediği topçu saldırılarında 1'i sağlık çalışanı, 2 sivilin hayatını kaybettiği, aralarında çocukların da olduğu 10 sivilin yaralandığı bildirildi.

Humus'taki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Esed rejimine bağlı güçler, Humus'un kuzey kırsalındaki Telbise ilçesine topçu saldırıları düzenledi.

Muhaliflerin kontrolündeki Telbise'deki sahra hastanesinin sosyal medya hesaplarından yayımlanan açıklamaya göre, rejimin ilçeye düzenlediği topçu saldırılarında 1'i sağlık çalışanı, 2 sivil yaşamını yitirdi.

Açıklamada, saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 10 sivilin yaralandığı bildirildi.

Rejimin askeri kuşatması altındaki, Humus ilinin kuzey kırsalında yer alan Hola ilçesindeki bazı bölgelere dün rejim güçlerinin düzenlediği hava ve kara saldırılarında da en az 2 kişi ölmüş, aralarında çocuklarında da bulunduğu 13 kişi yaralanmıştı.

Rejimin son bir haftadır saldırı odağındaki ilçede hava ve topçu saldırıları sonrası, sivillere ait yerleşim yerlerinde büyük çaplı zararlar meydana geldiği öğrenildi.

Humus'un kuzeyinde, askeri muhaliflerin kontrolündeki Telbise ve Hola ilçeleri, yaklaşık 5 yıldır rejimin askeri kuşatması altında.

Humus'un kuzey kırsalındaki Telbise ve Hola ilçeleri, 4-5 Mayıs'ta Astana Toplantısı'nda Rusya, Türkiye ve İran'ın imzaladığı muhtırayla oluşturulması öngörülen "çatışmasızlık bölgeleri" içerisinde yer alıyor.