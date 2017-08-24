Esed rejiminin Humus'a saldırılarında 4 sivil öldü

HUMUS/ANKARA (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin "çatışmasızlık bölgeleri" içerisinde yer alan Humus'un Hola ilçesindeki bölgelere düzenlediği hava saldırılarında biri çocuk 4 sivilin öldüğü, 7 sivilin de yaralandığı bildirildi.

Esed rejimine bağlı güçler, kentin kuzey kırsalında muhaliflerin kontrolündeki Hola ilçesine bağlı Kefer Lehe beldesi ve Telzehep köyünde bulunan sivil yerleşim yerlerini bombaladı.

Humus'taki sivil savunma (Beyaz Baretliler) Medya Ofisi Müdürü Ziya Ebu Musab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejime ait savaş uçaklarının, abluka altındaki Kefer Lehe ve Telzehep'e üç hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

Ebu Musab, "Esed rejimine ait savaş uçaklarının sivil yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırılarında 1'i çocuk 4 sivil yaşamını yitirdi. Üçünün durumu ağır olan 7 yaralı da çevredeki sağlık noktalarında tedavi altına alındı." dedi.

Rejimin, son bir haftadır saldırı odağındaki Humus'un Hola ve Telbise bölgeleri hava ve topçu saldırılarına maruz kalıyor.

Rejimin 19 Ağustos'ta Hola'ya düzenlediği hava ve kara saldırılarında 2 sivil yaşamını yitirmiş, 13 sivil de yaralanmıştı. Öte yandan, 20 Ağustos'ta Humus'un Telbise ilçesindeki yerleşim yerlerine düzenlenen topçu saldırılarında da 1'i sağlık çalışanı olmak üzere 2 sivil hayatını kaybetmişti, aralarında çocukların da olduğu 10 sivil yaralanmıştı.

Son olarak önceki gün Hola'ya düzenlenen saldırılarda 1 sivil ölmüş, 15 sivil de yaralanmıştı.

Suriye'nin orta kesimindeki Humus'un kuzeyinde, askeri muhaliflerin kontrolündeki Hola ve Telbise ilçeleri yaklaşık 5 yıldır rejimin askeri kuşatması altında.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 3-4 Mayıs'ta düzenlenen Suriye konulu 4. toplantıda garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus kentinin kuzeyindeki belli bölgeler, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güneyinin belli bölgelerini (Deraa ve Kuneytra vilayetleri) "çatışmasızlık bölgesi" ilan etmişti.













