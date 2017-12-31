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Esed rejiminin İdlib'e yoğun hava saldırıları devam ediyor

- Saldırılarda 9 sivil yaşamını yitirdi

Esed rejiminin İdlib'e yoğun hava saldırıları devam ediyor

İDLİB (AA) - Suriye'de, Beşşar Esed rejiminin ülkenin kuzeyindeki İdlib'in bazı köy ve beldelerine düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti.

Rejim güçleri, İdlib'in güney kırsalındaki El Temaniye ve Kefer Secne beldeleri, Al huveyn, Maret Hırma köyleri ile Hama'nın doğu kırsalındaki Um El Meyyal, Al Şakoziye ve El Ruhcan köylerine helikopter ve savaş uçaklarıyla hava saldırısı gerçekleştirdi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırılar nedeniyle Kefer Secne beldesinde 7, Maret Hırma köyünde de 2 sivilin yaşamını yitirdiğini belirterek, saldırılarda çok sayıda yaralının da olduğunu kaydetti.

Hac Yusuf, Esed rejimin İdlib ilinin doğusundaki El Hulubbe köyüne düzenlediği hava saldırılarında çıkan büyük çaplı yangınların sivil savunma ekiplerince söndürüldüğünü dile getirdi.

Sivil savunma ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Mart 2011'de başlayan iç savaşta hava saldırılarına en fazla maruz kalan bölgelerden İdlib, 14-15 Eylül 2017'deki Astana toplantısında, Türkiye, Rusya ve İran tarafından gerginliği azaltma bölgeleri kapsamına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ESEDHamaİdlibSuriye
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