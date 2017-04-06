Esed rejiminin kimyasal silah saldırılarına tepkiler

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in başkenti Stockholm'de, Beşşar Esed rejiminin Suriye'nin İdlib şehrinde kimyasal silah kullanarak yaptığı saldırı protesto edildi.

Stockholm'un Segel Torg Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, İdlib'deki kimyasal silah saldırısında hayatını kaybeden çocukların ve sivillerin yürek yakan görüntülerine dikkati çekerek, Esed'in savaş suçundan yargılanmasını istedi.

İsveç Suriye Federasyonunun organize ettiği gösteriye, Avrupa Türk Demokratlar Birliği de destek verdi.

Göstericiler, Esed rejimi karşıtı sloganlar attı, pankart ve dövizler taşıdı.

- "Esed, Miloseviç gibi yargılanmalı"

Gösteriye katılanlardan İsrail asıllı İsveç vatandaşı Dror Feiler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed'in bir savaş suçu daha işlediğini söyledi.

Feiler, "Esed yine bir savaş suçu işledi, dünya yine sustu ya da sadece kınadı. Artık Esed'in gitmesi lazım. Diktatör Esed 6 yıldır Suriyelilere kan kusturuyor. Babası da diktatördü, Suriyelilere senelerce zulmetti. Esed'in Sırp lider (Slobodan) Miloseviç gibi savaş suçundan yargılanması lazım. Suriye halkının da artık kendisini yönetecek lideri seçmesi lazım." dedi.

İdlib'de aralarında çocuklarında olduğu sivillerin ölümünün kendisini derinden üzdüğünü kaydeden Feiller, "Herkesin çocuğu var, torunu var. Bu böyle devam edemez. Bu saldırıların yapılmasına sessiz kalan ve engellemeyenlerin suçu, savaş suçu işleyenlerden daha büyüktür." diye konuştu.

- "Esed 6 yıldır sivilleri katlediyor"

Avrupa Türk Demokratlar Birliği İsveç Şubesi Başkanı Özer Eken de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de Esed rejiminin hiçbir kutsal tanımadan 6 yıldır sivilleri katlettiğini söyledi.

Eken, "Suriye'de Esed rejimi altı yıldır bir milyonu aşkın insanı katletti, milyonlarca insanı da sığınmacı durumuna düşürdü. Gözü dönmüş Esed iki gün öncede İdlib'de, çoluk, çocuk, yaşlı demeden masumların üzerine kimyasal bomba attı. Bu zalim Esed'e ne zaman dur denilecek? gelişmeleri son derece kaygıyla izliyoruz." dedi.